Артета прокомментировал крупнейшую в истории «Арсенала» победу в матчах с «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о разгромной победе «Арсенала» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (5:0).

«Очень доволен победой, количеством моментов и забитыми голами. То, что мы не пропустили, также показывает нашу стабильность в этом сезоне АПЛ.

В первом тайме мы были недостаточно дисциплинированны в некоторых эпизодах. Мы сделали выводы в перерыве и прибавили в этом компоненте. Второй тайм выдался невероятным», – приводит слова Артеты BBC.

Напомним, «Арсенал» побил рекорд 1930 года, когда «канониры» обыграли «Челси» со счётом 5:1. Для команды Артеты победа в сезоне-2023/2024 стала крупнейшей над «аристократами» в истории противостояния.

После 34 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 77 очков и занимает первое место. После 32 игр в английской Премьер-лиге «Челси» заработал 47 очков и располагается на девятой строчке.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»: