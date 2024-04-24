Аллегри отреагировал на выход «Ювентуса» в финал Кубка Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выход туринской команды в финал Кубка Италии. Напомним, «Ювентус» по сумме двух встреч оказался сильнее «Лацио» (2:0, 1:2) и вышел в финал турнира.

«В этом матче нам потребовалось потерпеть, но мы понимали, что так и будет, особенно после того, как мы пропустили гол со стандартного положения. Мы провели хороший второй тайм. Выйти в финал никогда не бывает легко. За последние три года мы проведём два финала Кубка Италии. Теперь мы должны сконцентрироваться на Серии А, поскольку ещё не вышли в Лигу чемпионов.

Мы прекрасно понимали, что если завершим выступление в Кубке Италии, это окажет негативное влияние на нашу психологию перед предстоящей игрой с «Миланом». Не будем ходить вокруг да около: давление в «Ювентусе» огромно, и это было испытанием для ребят. Несмотря на то, что «Лацио» играл очень хорошо, по итогам двух матчей, думаю, что мы заслужили выход в финал», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, вторую путёвку в финал Кубка Италии разыграют «Аталанта» и «Фиорентина». «Фиалки» в первом матче одержали победу со счётом 1:0. Ответная игра состоится 24 апреля.