Форвард «Реала» может летом перейти в один из клубов Саудовской Аравии

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу, арендованный у «Эспаньола», может переехать в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает журналист Хосе Феликс Диас.

По информации источника, в подписании Хоселу заинтересованы представители чемпионата Саудовской Аравии. Один неназванный клуб всерьёз рассчитывает на подписание форварда сборной Испании.

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Отметим, у «сливочных» есть возможность выкупа 34-летнего футболиста, но решение о его будущем ещё не принято, так как в «Реале» пока не знают, пригодится ли испанец после переезда в Испанию юного бразильца Эндрика. Также важную роль на итоговое решение о будущем Хоселу может сыграть возможный переход в мадридский клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В нынешнем сезоне Хоселу провёл в составе «сливочных» 42 матча, в которых забил 13 мячей и отдал три результативных передачи. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: