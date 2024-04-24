Влахович назвал нападающих, которыми восхищался в детстве

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович назвал футболистов, которыми он восхищался в детстве.

«Конечно, это Криштиану Роналду, за которым я следил, когда в «Манчестер Юнайтед» он был фланговым нападающим. Мне нравились его движения, его инстинкт убийцы. Думаю, он один из лучших в истории. Также мне нравились Златан Ибрагимович, Фернандо Торрес во времена в «Ливерпуле», когда у него были слегка длинные волосы. И Карим Бензема – игрок, которого я просто обожаю», — приводит слова Влаховича L'Équipe.

Напомним, в нынешнем сезоне Влахович принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.