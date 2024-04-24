Тен Хаг пройдёт аудит нового технического директора «Манчестер Юнайтед» — The Telegraph

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в течение следующего месяца фактически будет находиться под внутренним следствием, сообщает The Telegraph.

По данным источника, новый технический директор «МЮ» Джейсон Уилкокс проведёт масштабный аудит работы главного тренера и внутрикомандных взаимоотношений в раздевалке, по итогам которого клуб примет окончательное решение о будущем тен Хага. Сообщается, что руководство «Юнайтед» поручило Уилкоксу произвести детальную оценку сильных и слабых сторон тен Хага и его взаимоотношений с командой, чтобы лучше определить, соответствует ли его подход общему стилю игры и философии клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 50 очками в 32 матчах и не побеждает в течение четырёх последних туров. 21 апреля «красные дьяволы» в полуфинальном матче Кубка Англии упустили преимущество 3:0 над выступающим в Чемпионшипе «Ковентри» и смогли пробиться в финал только в серии пенальти.