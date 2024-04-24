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Тен Хаг пройдёт аудит нового технического директора «Манчестер Юнайтед» — The Telegraph

Тен Хаг пройдёт аудит нового технического директора «Манчестер Юнайтед» — The Telegraph
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в течение следующего месяца фактически будет находиться под внутренним следствием, сообщает The Telegraph.

По данным источника, новый технический директор «МЮ» Джейсон Уилкокс проведёт масштабный аудит работы главного тренера и внутрикомандных взаимоотношений в раздевалке, по итогам которого клуб примет окончательное решение о будущем тен Хага. Сообщается, что руководство «Юнайтед» поручило Уилкоксу произвести детальную оценку сильных и слабых сторон тен Хага и его взаимоотношений с командой, чтобы лучше определить, соответствует ли его подход общему стилю игры и философии клуба.

Кубок Англии . 1/2 финала
21 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
3 : 3
2 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мактоминей – 23'     0:2 Магуайр – 45+1'     0:3 Фернандеш – 58'     1:3 Симмс – 71'     2:3 О'Харе – 79'     3:3 Райт – 90+5'    

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 50 очками в 32 матчах и не побеждает в течение четырёх последних туров. 21 апреля «красные дьяволы» в полуфинальном матче Кубка Англии упустили преимущество 3:0 над выступающим в Чемпионшипе «Ковентри» и смогли пробиться в финал только в серии пенальти.

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