Георгий Мамардашвили хочет покинуть «Валенсию» ради игры в еврокубках

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Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили заинтересован в уходе из «Валенсии» ради игры в Лиге чемпионов или Лиге Европы, сообщает AS.

После 32 туров «Валенсия» занимает восьмое место с 47 очками, что не обеспечивает ей участие в еврокубках на следующий сезон-2024/2025.

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По информации источника, испанский клуб готов расстаться с 23-летним грузинским голкипером приблизительно за € 20 млн. При этом сам Мамардашвили не исключает, что, может, останется в клубе.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах вратаря был заинтересован «Милан».

Мамардашвили перешёл в «Валенсию» из «Динамо» (Тбилиси). Сумма трансфера составила € 850 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Мамардашвили в € 35 млн.

В нынешнем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча.