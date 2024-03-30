Вратарь «Валенсии» Мамардашвили может заменить Меньяна в «Милане» — Tuttosport

«Милан» рассматривает 23-летнего вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили в качестве возможной замены нынешнему голкиперу «россонери» Мику Меньяну. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, на текущий момент французский вратарь и «Милан» не могут договориться по условиям нового трудового соглашения. Меньян рассчитывает на зарплату в € 8 млн в год. В свою очередь, руководство итальянского клуба не хочет платить 28-летнему футболисту больше € 7 млн, которые получает вингер Рафаэл Леау.

Подчёркивается, что «Милану» придётся заплатить за Мамардашвили € 40-50 млн.

В нынешнем сезоне Мамардашвили принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в девяти из которых он сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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