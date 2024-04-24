Игрок «Краснодара» Кади Боржес: чемпионство? Будем бороться до конца, всё ещё возможно

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«В концовке лёгких матчей не бывает, всем нужны очки. Чемпионство? Мы будем бороться до конца. Всё ещё возможно», — приводит слова Кади «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» располагается на второй строчке, заработав 46 очков за аналогичное количество игр.

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний Кади Боржес провёл 21 матч, забил один мяч и отметился одной голевой передачей. Также на счету бразильского полузащитника семь игр и два гола в Фонбет Кубке России. Кади перешёл в «Краснодар» из «Карабаха» в 2023 году.