Андрей Мостовой высказался о конкуренции с Педро и Артуром в «Зените»

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой высказался о конкуренции с нападающими Педро и Артуром.

«Ничего нового и необычного для меня в этом нет. В топовом клубе, который ставит перед собой максимальные задачи, к конкуренции нужно быть готовым. В каждое трансферное окно кто-то уходит, кто-то приходит. Главное — ​держать свою планку. Отсюда и интерес, и мотивация. Если кто-то конкуренцию про­игрывает, важно к этому нормально относиться. Все мы с детства хотим играть, у всех есть амбиции. Но иногда нужно засунуть их подальше и потерпеть, потому что это пойдёт на благо команды», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Андрей Мостовой провёл 17 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.