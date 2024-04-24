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«Впечатление странное — ​«Спартак» как будто всё устраивало». Андрей Мостовой — о матче КР

«Впечатление странное — ​«Спартак» как будто всё устраивало». Андрей Мостовой — о матче КР
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча прошла 17 апреля и завершилась вничью — 0:0. «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей — 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Сложилось впечатление, что «Спартак» приехал за ничьей? Действительно, мы полностью доминировали в первом тайме, могли закончить игру в первые 45 минут. Но и Максименко в воротах очень хорошо играл, и мы где-то не реализовывали свои моменты.

Во втором тайме картинка немножко поменялась, но по тому, что происходило до перерыва, впечатление странное — ​«Спартак» как будто всё устраивало. Может, через Путь регионов выйти в Суперфинал проще, чем через Путь РПЛ?» — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

В финале Пути РПЛ «Зенит» встретится с ЦСКА. Матчи пройдут 2 и 15 мая.

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