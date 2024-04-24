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Габулов: когда шоумены обыгрывают клубы РПЛ и Первой лиги — это имиджевый удар по футболу

Габулов: когда шоумены обыгрывают клубы РПЛ и Первой лиги — это имиджевый удар по футболу
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о медийных футбольных клубах и их взаимодействии с профессиональными командами.

— Ко мне поступали определённые предложения из Медиалиги. Но я не воспринимаю это как вид спорта. Да, это мероприятие имеет место быть и вызывает большой интерес у общественности, но это не про профессиональный футбол. Здесь речь идёт больше о шоу.

— А как относитесь к клубам из Медиалиги в Кубке России?

— С точки зрения развития футбола как вида спорта — отрицательно. Но с точки зрения популяризации футбола и привлечения внимания это была неплохая коллаборация. Главное, чтобы всё было в меру. Одно дело, когда такие клубы борются со Второй лигой и побеждают, потому что во Второй лиге тоже разные команды.

Но если такие команды обыгрывают клубы РПЛ и Первой лиги — это сильный имиджевый удар по профессиональному футболу. Тогда можно задавать вопрос: «Ребята, а чем вы занимаетесь в федерациях и профессиональных лигах? Если у вас любители и шоумены достигают таких результатов, может быть, вы не в том направлении двигаетесь, — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Владимиром Габуловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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