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Булыкин: «Пари НН» опасен, как раненый зверь, но «Локомотив» должен победить

Булыкин: «Пари НН» опасен, как раненый зверь, но «Локомотив» должен победить
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча красно-зелёных с «Пари Нижний Новгород» в 21-м туре чемпионата России. Встреча состоится сегодня, 24 апреля. Начало игры — в 18:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пограничная ситуация «Пари НН» в таблице — это относительная мотивация. Всё-таки они пока себя чувствуют нормально, находясь не в зоне стыков. «Пари НН» проиграли последние матчи, поэтому они опасны, как раненый зверь.

Но «Локомотив» борется за высокие места. У них получше качество футболистов, чем в «Пари НН». Даже на выезде должны обыграть нижегородцев, потому что перед «Локомотивом» стоят высокие задачи. «Локомотив» приложит все усилия и должен обыграть «Пари НН», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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