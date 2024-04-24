Булыкин: «Пари НН» опасен, как раненый зверь, но «Локомотив» должен победить

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча красно-зелёных с «Пари Нижний Новгород» в 21-м туре чемпионата России. Встреча состоится сегодня, 24 апреля. Начало игры — в 18:15 мск.

«Пограничная ситуация «Пари НН» в таблице — это относительная мотивация. Всё-таки они пока себя чувствуют нормально, находясь не в зоне стыков. «Пари НН» проиграли последние матчи, поэтому они опасны, как раненый зверь.

Но «Локомотив» борется за высокие места. У них получше качество футболистов, чем в «Пари НН». Даже на выезде должны обыграть нижегородцев, потому что перед «Локомотивом» стоят высокие задачи. «Локомотив» приложит все усилия и должен обыграть «Пари НН», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.