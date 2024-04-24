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Габулов: «Анжи» 2013 года — космос. Может, вообще претендент на победу в Лиге чемпионов

Габулов: «Анжи» 2013 года — космос. Может, вообще претендент на победу в Лиге чемпионов
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Бывший вратарь московского ПФК ЦСКА, «Динамо», махачкалинского «Анжи» и сборной России Владимир Габулов назвал самую сильную команду, за которую выступал в ходе своей профессиональной карьеры.

— ЦСКА времён Газзаева — самая сильная команда, в которой вы играли?
— По результату самая сильная, потому что тогда ЦСКА достиг самых больших высот. С точки зрения качества футболистов сложно оценить. Каждый футболист дополняет друг друга и помогает команде. Если смотреть по именам, то тот же «Анжи» 2013 года — это вообще космос. Может быть, вообще претендент на победу в Лиге чемпионов, но это условно. Поэтому сложно оценить, — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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