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«Пари НН» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Пари НН» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ
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Сегодня, 24 апреля, состоится перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Пари НН» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 0
Локомотив М
Москва

Стали известны стартовые составы команд:

«Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Тихий, Каккоев, Живоглядов, Кучаев, Кутателадзе, Александров, Стоцкий, Калинский, Трошечкин.

«Локомотив»: Лантратов, Митай, Ньямси, Ненахов, Самошников, Сильянов, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.

В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сильнее оказался «Локомотив», обыгравший нижегородцев с минимальным счётом.

По состоянию на сегодняшний день железнодорожники располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.

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