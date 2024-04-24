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В «Родине» отреагировали на информацию о возможном переходе Тимошенко в «Локомотив»

В «Родине» отреагировали на информацию о возможном переходе Тимошенко в «Локомотив»
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о возможном переходе нападающего команды Ивана Тимошенко в «Локомотив».

«Мне пока нечего сказать о потенциальном переходе Тимошенко в «Локомотив». Было бы предложение — можно было бы обсудить и давать комментарии. А сейчас это больше домыслы журналистов. Тимошенко — достойный и сильный нападающий, интерес к нему есть от многих клубов РПЛ. Но сейчас говорить не о чем», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что в «Локомотиве» подготовили шорт-лист нападающих, из которых будут выбирать форварда в летнее трансферное окно. В список вошли: Конате из «Ахмата», Шитов из «Крыльев Советов», Даку из «Рубина», Грулёв из «Динамо», Голенков из «Ростова», Воробьёв из «Оренбурга», Окоронкво из «Арсенала» и Тимошенко из «Родины».

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