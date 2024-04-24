Максим Деменко: многие говорят, что «Спартак» в хорошей форме, но это не так

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мыслями о предстоящем матче красно-белых в рамках перенесённого 21-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча пройдёт 25 апреля, начало игры — в 20:30 мск.

«Я думаю, что у ЦСКА в любом случае есть возможность найти замены дисквалифицированным Роше, Дивееву и Файзуллаеву. Но будет очень тяжело заменить трёх ключевых игроков. Поэтому в матче со «Спартаком» такие потери могут сказаться в обе стороны. Федотов тоже прекрасно понимает эти моменты.

Конечно, в этом матче может быть недооценка у футболистов «Спартака». В игре с «Ростовом» никто не ожидал такую победу «Спартака». Многие говорят, что «Спартак» в хорошей форме: команда не проиграла «Зениту» и победила «Ростов», но на самом деле это не так. Поэтому в дерби лёгкого матча для «Спартака» не будет», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА находится на шестой строчке. Подопечные Владимира Федотова заработали 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 50 очков.