Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ещенко: не только победа в дерби скрасит сезон «Спартака» — можно и третье место занять

Ещенко: не только победа в дерби скрасит сезон «Спартака» — можно и третье место занять
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча перенесённого 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится завтра, 25 апреля.

«Проблемы ЦСКА перед дерби со «Спартаком» — это их личные проблемы. Армейцы не показывают выдающейся игры, поэтому в последнее время «Спартак» предпочтительней. Сказывается и смена тренера. «Спартак» на каждом участке поля борется, пытается создавать моменты. С «Ростовом» повезло, но давление было везде. Думаю, что «Спартак» выиграет со счётом 2:0 или 3:1.

Сезон «Спартака» может скрасить не только победа над ЦСКА. Можно и третье-четвёртое место занять. Это сгладит все неудачи последнего времени. Всё в их руках, пока «Спартак» на правильном пути», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Чанов: матч ЦСКА — «Спартак» — дерби, которое не поддаётся никаким футбольным законам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android