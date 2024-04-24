Ещенко: не только победа в дерби скрасит сезон «Спартака» — можно и третье место занять

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча перенесённого 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится завтра, 25 апреля.

«Проблемы ЦСКА перед дерби со «Спартаком» — это их личные проблемы. Армейцы не показывают выдающейся игры, поэтому в последнее время «Спартак» предпочтительней. Сказывается и смена тренера. «Спартак» на каждом участке поля борется, пытается создавать моменты. С «Ростовом» повезло, но давление было везде. Думаю, что «Спартак» выиграет со счётом 2:0 или 3:1.

Сезон «Спартака» может скрасить не только победа над ЦСКА. Можно и третье-четвёртое место занять. Это сгладит все неудачи последнего времени. Всё в их руках, пока «Спартак» на правильном пути», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.