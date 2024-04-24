В «Пари НН» заявили, что рассмотрят возможность обращения в ЭСК РФС после матча с «Локо»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов после поражения от московского «Локомотива» (2:3) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги заявил, что клуб рассмотрит возможность обращения в ЭСК РФС.

«Пока сложно сказать, будет ли «Пари НН» обращаться в ЭСК РФС по моменту с пенальти в конце матча. Мы пересмотрим несколько раз с нескольких ракурсов этот эпизод. С первого взгляда произошла вопиющая несправедливость. Вопиющая. Конечно, обращение в ЭСК РФС счёт не поменяет, но надеюсь, что совесть кто-то приобретёт», — сказала Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

24 апреля завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.