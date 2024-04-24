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В «Пари НН» заявили, что рассмотрят возможность обращения в ЭСК РФС после матча с «Локо»

В «Пари НН» заявили, что рассмотрят возможность обращения в ЭСК РФС после матча с «Локо»
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов после поражения от московского «Локомотива» (2:3) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги заявил, что клуб рассмотрит возможность обращения в ЭСК РФС.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35'     2:0 Калинский – 58'     2:1 Сулейманов – 76'     2:2 Миранчук – 90+2'     2:3 Сильянов – 90+6'    

«Пока сложно сказать, будет ли «Пари НН» обращаться в ЭСК РФС по моменту с пенальти в конце матча. Мы пересмотрим несколько раз с нескольких ракурсов этот эпизод. С первого взгляда произошла вопиющая несправедливость. Вопиющая. Конечно, обращение в ЭСК РФС счёт не поменяет, но надеюсь, что совесть кто-то приобретёт», — сказала Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

24 апреля завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

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