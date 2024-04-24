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Трошечкин: с «Локомотивом» «Пари НН» отдал свой матч. Фарт отворачивается

Трошечкин: с «Локомотивом» «Пари НН» отдал свой матч. Фарт отворачивается
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Отдали свой матч. Здесь не было, как в игре с «Динамо», голов в одну калитку. Мы вели со счётом 2:0 и упустили игру и очки. Тяжело в этом спорте, когда фарт отворачивается, но надо вернуть его, иначе мы что-то делаем не так. Так уже несколько игр по весне, чаша весов чуть-чуть перевешивает на другую сторону», — передает слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

24 апреля завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

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