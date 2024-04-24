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Игрок «Локо» Ньямси: игра нас вознаградила за характер, настрой и борцовские качества

Игрок «Локо» Ньямси: игра нас вознаградила за характер, настрой и борцовские качества
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Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси прокомментировал победу железнодорожников в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН» со счётом 3:2. До 75-й минуты «Локомотив» проигрывал со счётом 0:2, однако смог в оставшееся время забить три мяча и одержать победу.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35'     2:0 Калинский – 58'     2:1 Сулейманов – 76'     2:2 Миранчук – 90+2'     2:3 Сильянов – 90+6'    

«Игра хорошо для нас сложилась, несмотря на два пенальти, назначенных в наши ворота. Первый пенальти спорный. Я не согласен с решением арбитра. Но что назначили, то назначили. Команда не опустила руки. Показали характер, настрой и бойцовские качества. Не бросили играть. Игра нас за это вознаградила победой и тремя очками. Рад, что всё так закончилось. Очень рад за команду, которая продолжала бороться до конца и вырвала эту волевую победу», — передает слова Ньямси корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.

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