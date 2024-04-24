Игрок «Локо» Ньямси: игра нас вознаградила за характер, настрой и борцовские качества

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси прокомментировал победу железнодорожников в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН» со счётом 3:2. До 75-й минуты «Локомотив» проигрывал со счётом 0:2, однако смог в оставшееся время забить три мяча и одержать победу.

«Игра хорошо для нас сложилась, несмотря на два пенальти, назначенных в наши ворота. Первый пенальти спорный. Я не согласен с решением арбитра. Но что назначили, то назначили. Команда не опустила руки. Показали характер, настрой и бойцовские качества. Не бросили играть. Игра нас за это вознаградила победой и тремя очками. Рад, что всё так закончилось. Очень рад за команду, которая продолжала бороться до конца и вырвала эту волевую победу», — передает слова Ньямси корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.