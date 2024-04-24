Форвард «Локо» Сулейманов высказался о предстоящем дерби со «Спартаком»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги — 2023/2024. Игра состоится 28 апреля и начнётся в 16.15 по московскому времени.

Естественно, мы будем настраиваться на победу. Нам некуда деваться. «Спартак» – соперник, который рядом в таблице. Настрой будет боевой. Будем побеждать», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Красно-белые занимают пятое место, отстав от «Локомотива» на три очка и имея игру в запасе. В четверг, 25 апреля, они сыграют в перенесённом матче 21-го тура с ЦСКА.