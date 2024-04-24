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Зенит — Рубин 0:2, результат матча 21-го тура РПЛ 24 апреля

«Зенит» сенсационно уступил «Рубину» в домашнем матче 21-го тура РПЛ
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24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

На 50-й минуте Мирлинд Даку вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Александр Мартынович удвоил преимущество казанцев.

В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 8-м туре. «Зенит» разгромил «Рубин» в Казани со счётом 3:0.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.

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