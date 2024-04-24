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«ПСЖ» установил рекорд Лиги 1, не проигрывая на выезде в 22 матчах подряд

«ПСЖ» установил рекорд Лиги 1, не проигрывая на выезде в 22 матчах подряд
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Сегодня, 24 апреля, «ПСЖ» в гостях в перенесённом матче 29-го тура французской Лиги 1 обыграл «Лорьян» со счётом 4:1. Парижский клуб установил рекорд (22 матча) по количеству игр на выезде без поражений.

Франция - Лига 1 . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дембеле – 19'     0:2 Мбаппе – 22'     0:3 Дембеле – 60'     1:3 Бамба – 73'     1:4 Мбаппе – 90'    

Последний раз «ПСЖ» проиграл на чужом поле 11 февраля 2023 года в матче 23-го тура чемпионата Франции-2022/2023 с «Монако» (1:3). Прежнее достижение принадлежало «Лиону», который не проигрывал в гостях с марта 2005 по апрель 2006 года.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 30 матчей. Следующую игру чемпионата Франции на выезде команда проведёт 15 мая с «Ниццей», которой уступила в первом круге этого первенства в домашней встрече со счётом 2:3 (это единственное поражение парижан в турнире).

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