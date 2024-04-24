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«Краснодар» до минимума сократил отставание от «Зенита» за пять туров конца сезона РПЛ

«Краснодар» до минимума сократил отставание от «Зенита» за пять туров конца сезона РПЛ
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24 апреля в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги свои матчи провели участники чемпионской гонки «Зенит» и «Краснодар».

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» встречался с казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Краснодар» же играл с калининградской «Балтикой». Команды встречались на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков за 25 матчей и приблизилась к идущему на первом месте «Зениту» (50) по итогам игрового дня.

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