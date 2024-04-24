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«Чемпионская гонка, живи». «Рубин» — о победе над «Зенитом» в РПЛ

«Чемпионская гонка, живи». «Рубин» — о победе над «Зенитом» в РПЛ
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24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Рубин» в своём телеграм-канале по окончании матча выложил фото с игры со словами «Чемпионская гонка, живи».

Напомним, ранее завершился матч 21-го тура между «Краснодаром» и «Балтикой», в котором «быки» одержали победу со счётом 3:2. Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков за 25 матчей и приблизилась к идущему на первом месте «Зениту» (50).

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