«Чемпионская гонка, живи». «Рубин» — о победе над «Зенитом» в РПЛ

24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Рубин» в своём телеграм-канале по окончании матча выложил фото с игры со словами «Чемпионская гонка, живи».

Напомним, ранее завершился матч 21-го тура между «Краснодаром» и «Балтикой», в котором «быки» одержали победу со счётом 3:2. Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков за 25 матчей и приблизилась к идущему на первом месте «Зениту» (50).