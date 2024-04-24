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Главный тренер «Рубина» Рахимов высказался о победе над «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Рахимов высказался о победе над «Зенитом»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы совершили чудо? Чудес не бывает. Так говорить нельзя. Это не чудо. Если мы берём игру, то команда играла организованно. Мы выполнили план на процентов 80. Были эпизоды, когда нам не удавалось контролировать ситуацию. Но важны были командные взаимодействия, которые у нас были на хорошем уровне.

Можно играть с «Зенитом» по другому. Но получить три», – приводит слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» встречался с казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

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