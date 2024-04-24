Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал поражение от «Рубина»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от казанского «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тяжёлая игра. В первом тайме выглядели надёжно. Во втором позволили сопернику забить. Имели большое преимущество, но конвертировать в голевые моменты не смогли. Сопернику сегодня улыбнулась удача, а мы не использовали наши моменты. И создавали их недостаточно. К сожалению, проиграли сегодня. Будем готовиться», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» встречался с казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.