Рашид Рахимов высказался о своём контракте с «Рубином», который истекает летом

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ситуации с контрактом. Действующее трудовое соглашение специалиста с командой из Татарстана истекает в конце нынешнего сезона.

«Мой контракт истекает летом. Меня это не тревожит. Если что-то не так, значит, что-то строить придётся в другом месте. Пока мы об этом не говорили и не думали об этом», – приводит слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 24 апреля, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» встречался с казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.