Гендиректор «Интера» Маротта рассказал о ближайших планах клуба

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о планах по сохранению ведущих игроков команды, а также поделился доводами относительно комплектования состава на будущий сезон.

«Мы будем действовать наилучшим образом, как делали всегда. Неофициально мы уже подписали двух игроков [Тареми и Зелиньски], поэтому будем работать над улучшением команды, которая и так по-настоящему сильна.

Но при этом в футболе нет игроков, которые нельзя продать. Клубы больше не контролируют ситуацию: всё зависит от игроков. Тем не менее я могу сказать, что все наши игроки выразили желание продолжить работу с нами, потому что «Интер» — одна из лучших команд Европы. Какой клуб может быть лучше?» — приводит слова Маротты Football Italia.

Напомним, «Интер» досрочно стал чемпионом Серии А в сезоне-2023/2024, обыграв «Милан» в 33-м туре национального первенства.

Маротта начал работать на посту генерального директора «нерадзурри» в 2018 году. Действующее соглашение 66‑летнего специалиста с миланским «Интером» рассчитано до лета 2027-го.