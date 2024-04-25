Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед, 4:2: результат матча 29-го тура АПЛ 24 апреля 2024 года

«МЮ» обыграл «Шеффилд Юнайтед», дважды уступая в счёте по ходу матча
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился перенесённый матч 29-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Команды играли на стадионе « Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майкл Солсбери. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 2
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Богл – 35'     1:1 Магуайр – 42'     1:2 Бреретон – 50'     2:2 Фернандеш – 61'     3:2 Фернандеш – 81'     4:2 Хойлунд – 85'    

Гости дважды выходили вперёд. Сначала на гол Джейдена Богла на 35-й минуте хозяева ответили точным ударом Гарри Магуайра (42-я минута). В начале второго тайма форвард Бен Бреретон вновь вывел «Шеффилд Юнайтед» вперёд, но Бруну Фернандеш (61-я минута) с одиннадцатиметровой отметки восстановил равновесие. Он же на 81-й минуте вывел хозяев вперёд, а спустя четыре минуты победную точку в матче для манчестерцев поставил датчанин Расмус Хойлунд.

После этой игры в активе «Манчестер Юнайтед» стало 53 очка. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на шестом месте. «Шеффилд Юнайтед» с 16 очками замыкает турнирную таблицу.

Турнирная таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android