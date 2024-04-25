«МЮ» обыграл «Шеффилд Юнайтед», дважды уступая в счёте по ходу матча

Завершился перенесённый матч 29-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Команды играли на стадионе « Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майкл Солсбери. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Гости дважды выходили вперёд. Сначала на гол Джейдена Богла на 35-й минуте хозяева ответили точным ударом Гарри Магуайра (42-я минута). В начале второго тайма форвард Бен Бреретон вновь вывел «Шеффилд Юнайтед» вперёд, но Бруну Фернандеш (61-я минута) с одиннадцатиметровой отметки восстановил равновесие. Он же на 81-й минуте вывел хозяев вперёд, а спустя четыре минуты победную точку в матче для манчестерцев поставил датчанин Расмус Хойлунд.

После этой игры в активе «Манчестер Юнайтед» стало 53 очка. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на шестом месте. «Шеффилд Юнайтед» с 16 очками замыкает турнирную таблицу.