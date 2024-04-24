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Защитник «Рубина» Кабутов: не припомню у «Зенита» опасных моментов

Защитник «Рубина» Кабутов: не припомню у «Зенита» опасных моментов
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Защитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» (2:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Эмоции положительные. У меня первая победа над «Зенитом». Считаю, что грамотно отработали в обороне. Я не припомню у «Зенита» опасных моментов. Мы дождались своих моментов и забили.

Нет, изменений в настрое и тактики в перерыве не было. Мы верили, что можем забить и выиграть.

Эмоции положительные. Мы забили первый, потом второй. Мы выиграли 2:0. У «Зенита». Можно сказать, чемпиона. На его домашней арене», — передает слова Кабутова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.

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