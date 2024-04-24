«Рубин» обыграл «Зенит» впервые за три года

24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. Таким образом, казанская команда впервые за три года одержала победу над «Зенитом».

До этой игры «Рубин» последний раз обыгрывал «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ сезона-2020/2021. Тогда казанцы одержали победу в матче со счётом 2:1, победный гол в той встрече забил полузащитник Денис Макаров на 90+2-й минуте. Затем команды играли между собой три раза, и все матчи завершались победами «Зенита» с общим счётом 9:3.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.