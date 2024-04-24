Защитник «Рубина» Грицаенко объяснил, за счёт чего команда обыграла «Зенит»

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» (2:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Всегда приятно обыгрывать «Зенит» на их поле. Это всегда непросто, но мы сегодня выполнили установку, терпели, ждали свой момент и по моментам могли забить больше двух. Поэтому добились результата», — передает слова Грицаенко корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.