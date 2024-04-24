Тренер «Краснодара» Мусаев: «Зенит» вообще не интересует, как и таблица

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Балтикой» (3:2) высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Нормально сыграли по качеству в плане атаки, но в обороне многое позволили сопернику, не хватило дисциплины. Между нами и «Зенитом» опять одно очко? «Зенит» вообще не интересует, таблица не интересует. Сейчас нужно сделать хорошую работу над ошибками и думать о «Крыльях Советов», это самое главное», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков за 25 матчей и приблизилась к идущему на первом месте «Зениту» (50) по итогам игрового дня.