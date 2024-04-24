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Игрок «Зенита» Мостовой: судейство с «Рубином»? Смешно и странно

Игрок «Зенита» Мостовой: судейство с «Рубином»? Смешно и странно
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал судейство в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с казанским «Рубином», в котором сине-бело-голубые потерпели поражение со счётом 0:2.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Во втором тайме трижды выезжал автомобиль скорой помощи. Я вообще этого не понимаю. Я с судьёй во втором тайме разговаривал: аут кидают по три минуты, носилки выносят четыре раза. Игрок только лёг — он уже носилки просит. Я вот этого не понимаю.

Арбитр в метре от человека стоит, отчётливый звук. Я в 15 метрах на скамейке сижу — слышу. Он этого не слышит. Фол на Мантуане совершенно чёткий был в штрафной площади. Смешно и странно, что такое возможно», — передает слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.

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