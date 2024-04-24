Защитник «Рубина» Грицаенко: надо отдать должное Дюпину, он много раз выручил

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» (2:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Есть особые эмоции от победы над «Зенитом». Лично у меня это первая победа над «Зенитом» в карьере, поэтому приятно победить, тем более сыграть «на ноль». Для линии обороны это большой плюс, потому что у «Зенита» собраны классные игроки в атаке и каждый мастер своего дела. Поэтому приятно от того, что мы справились и оставили 0 у своих ворот.

Сегодня нужно отдать должное Юрию Дюпину, потому что он действительно в нужные моменты нас выручил. Я сказал ему после игры: «Туда, куда они били, ты там уже стоял».

Сегодня все игроки «Рубина» провели классный матч. И самое главное, что все показали сумасшедшую самоотдачу и от этого мы получили результат», — передает слова Грицаенко корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.