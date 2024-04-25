«Ливерпуль» проиграл на «Гудисон Парке» впервые с 2010 года
Поделиться
24 апреля состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
Таким образом, «Ливерпуль» проиграл на «Гудисон Парке» впервые с 2010 года. Тогда в рамках АПЛ красные также уступили «Эвертону» со счётом 0:2.
Таким образом, после минувшего игрового дня на счету «Ливерпуля» осталось 74 очка. Подопечные Юргена Клоппа занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Что касается «Эвертона», то он заработал 33 очка. Команда занимает 16-е место.
Англия - Премьер-лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Брэнтуэйт – 27' 2:0 Калверт-Льюин – 58'
Комментарии
- 25 апреля 2024
-
00:33
-
00:24
-
00:16
-
00:16
-
00:09
-
00:02
-
00:00
- 24 апреля 2024
-
23:59
-
23:50
-
23:47
-
23:40
-
23:32
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:19
-
23:13
-
23:09
-
23:07
-
23:07
-
23:06
-
23:05
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
22:58
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:42
-
22:29
-
22:25