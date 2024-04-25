«Ливерпуль» проиграл на «Гудисон Парке» впервые с 2010 года

24 апреля состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Таким образом, «Ливерпуль» проиграл на «Гудисон Парке» впервые с 2010 года. Тогда в рамках АПЛ красные также уступили «Эвертону» со счётом 0:2.

Таким образом, после минувшего игрового дня на счету «Ливерпуля» осталось 74 очка. Подопечные Юргена Клоппа занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Что касается «Эвертона», то он заработал 33 очка. Команда занимает 16-е место.