Шпилевский — об отношениях с игроками: это баланс между любовью и требовательностью

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, как раскрывать потенциал в футболистах.

«Нужно найти подход. Нет какой-то универсальной схемы, но тот же Бабика был запуганным африканским мальчиком. На него накричишь – он был готов заплакать, мог потеряться. Надо найти ключ. Я не как тренер, а как старший брат могу обнять, поцеловать, но высказать мнение, как жесткий старший брат. В общем, это баланс между любовью и требовательностью», – приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

36-летний Шпилевский возглавляет «Арис» с 2022 года. В прошлом сезоне он привёл команду из Лимасола к победе в чемпионате Кипра. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере специалист работал с такими командами, как «Эрцгебирге», «Кайрат», брестское «Динамо». В «РБ Лейпциг» Шпилевский отвечал за воспитание и развитие игроков молодёжной команды. Тем же тренер занимался в немецком «Штутгарте».