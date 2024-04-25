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Форвард «Оренбурга» Оганесян назвал поражение от «Динамо» одним из самых обидных

Форвард «Оренбурга» Оганесян назвал поражение от «Динамо» одним из самых обидных
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Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал домашнее поражение от московского «Динамо» (1:2) в перенесённом матче 21‑го тура Российской Премьер-Лиги — 2023/2024.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 55'     0:2 Нгамалё – 72'     1:2 Мансилья – 77'    

«Думаю, это поражение одним из самых обидных можно назвать. Грустно, что мы не смогли завершить этот штурм в конце. Просто мяч в ворота не шёл. Такие игры бывают. Обе команды выкладывались полностью, но удача была на их стороне. «Оренбург» и «Динамо» играют хорошо, и у каждой есть свои исполнители, поэтому выделить кого‑либо сложно», — приводит слова Оганесяна «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 25 играх. «Оренбург», в активе которого 26 очков, занимает 12-е место.

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