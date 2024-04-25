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Марсель» и «Ницца» сыграли вничью в результативном матче Лиги 1

Марсель» и «Ницца» сыграли вничью в результативном матче Лиги 1
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Завершился перенесённый матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Ницца». Игра проходила на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция). В статусе главного арбитра встречи выступил Жереми Пиньяр. Матч закончился со счётом 2:2.

Франция - Лига 1 . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 2
Ницца
Ницца
0:1 Моффи – 13'     1:1 Клосс – 31'     2:1 Обамеянг – 56'     2:2 Бар – 72'    
Удаления: Мумбанья – 45+2' / нет

На 13-й минуте матча забил нападающий «Ниццы» Теремас Моффи с передачи Жереми Бога. На 31-й минуте хозяева сравняли счёт в матче: отличился защитник Жонатан Клосс. На 56-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти и вывел «Марсель» вперёд. На 72-й минуте защитник «Ниццы» Мельвен Бар восстановил равновесие в счёте. Отметим, что хозяева играли в меньшинстве после удаления на 45+2-й минуте нападающего Фариса Мумбаньи.

«Марсель» занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 30 матчей. «Ницца» находится на пятом месте, заработав 48 очков.

Таблица Лиги 1
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