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«Зенит» впервые при Сергее Семаке проиграл дома всухую в РПЛ

«Зенит» впервые при Сергее Семаке проиграл дома всухую в РПЛ
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24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

Таким образом, «Зенит» впервые при Сергее Семаке проиграл дома всухую в РПЛ. Всего у «Зенита» Семака четыре поражения в 10 матчах с «Рубином» в РПЛ – больше, чем с кем-либо ещё.

Кроме того, «Зенит» потерпел уже третье домашнее поражение в этом сезоне РПЛ, за первые пять сезонов при Сергее Семаке было четыре домашних поражения.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.

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