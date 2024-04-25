Стало известно, какую команду возглавит Фернандо Торрес летом

Главный тренер юношеской команды «Атлетико» и бывший форвард сборной Испании Фернандо Торрес может возглавить вторую команду красно-белых. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Торрес по окончании сезона завершит свой цикл под руководством юношеской команды и готовится возглавить дубль «матрасников», который покинет нынешний специалист Луис Тевенет.

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Отмечается, что Тевенет может пойти главным тренером в другую команду или войти в тренерский штаб Диего Симеоне. Обоих специалистов высоко оценивают в руководстве. Тевенет поднял вторую команду «Атлетико» из пятой лиги в третью, где она сейчас находится. Торрес со своей командой выигрывал юношеский чемпионат Испании и показывал стабильно отличные результаты в юношеской Лиге чемпионов, проходя до высоких стадий.

Напомним, Торрес закончил игровую карьеру в японском клубе летом 2019 года. Он известен по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси». В составе сборной Испании форвард выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы.

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