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«Нас ограбили русские». Экс-тренер «Осера» — о матчах с ЦСКА в 2005 году

«Нас ограбили русские». Экс-тренер «Осера» — о матчах с ЦСКА в 2005 году
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Бывший главный тренер «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе судей во четвертьфинального матча Кубка УЕФА сезона-2004/2005.

«Русские ограбили нас. Судья был нечестен. Я собираюсь рассказать вам историю, за которую мы могли бы угодить в тюрьму. После первого матча у меня возникли подозрения. Во время ответного матча я попросил какого-то парня с нашей команды пойти и проверить сумки арбитра, пока идет матч. Он вернулся ко мне, весь в ярости, и сказал: «Там потрясающие часы с рубинами».

У меня было 10 минут, чтобы принять правильное решение. Я уже принял решение завершить карьеру за полгода до этого, но никто еще не знал об этом. Если бы я решил обратиться в полицию, мы бы осудили их, а четырёх немецких судей уволили бы. И я бы вошел в историю как человек, который раскрыл этот скандал. А не как человек, который провел 894 матча в первом дивизионе и дошел с «Осером» до Кубка УЕФА. Я не принял правильного решения. Я промолчал. Ещё глупее то, что я не сохранил эти часы», — приводит слова Ги Ру Lequipe.

Напомним, первый матч завершился победой ЦСКА со счётом 4:0. В ответном встрече российский клуб обыграл соперника со счётом 2:0.

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