Клопп прокомментировал неожиданное поражение «Ливерпуля» в дерби с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Эвертона» (0:2) в 29-м туре английской Премьер-Лиге.

«Я не знаю, как комментировать результат встречи, могу только извиниться перед фанатами за сегодняшний день. Мы должны были проявить себя лучше, но не сделали этого», – сказал Клопп в эфире Sky Sports.

Таким образом, на счету «Ливерпуля» осталось 74 очка. Подопечные Клоппа занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии после 34 матчей. Лидирует в чемпионате Англии лондонский «Арсенал», набравший 77 очков после тех же 34 игр. У «Манчестер Сити» на данный момент на две игры меньше. В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 73 балла.

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