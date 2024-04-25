Джузеппе Росси сделал выбор между Роналду и Месси

Бывший нападающий «Леванте» Джузеппе Росси сравнил форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Они оба привносят в игру разные вещи, поэтому их так сложно сравнивать. Роналду прошёл путь до лучшего форварда на планете. Забивать голы – это всё, что его волнует. Месси – бомбардир, но он помогает, и я ценю это как игрок, который любит заходить глубоко и получать мяч. Месси более умный игрок, и поэтому некоторые люди не понимают эту часть игры.

Именно поэтому я больше склоняюсь к наблюдению за игрой Месси. Всё дело в предпочтениях. Мне посчастливилось иметь честь играть против них в то время в Испании», — приводит слова Росси Goal со ссылкой на DAZN.

Напомним, Росси объявил о завершении карьеры в 2023 году. Ранее он также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Парму», «Вильярреал», «Ньюкасл», «Фиорентину», «Сельту», «Леванте», «Дженоа», «Реал Солт-Лейк» и СПАЛ.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: