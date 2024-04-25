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Клопп высказался о шансах на титул после неожиданного поражения в дерби с «Эвертоном»

Клопп высказался о шансах на титул после неожиданного поражения в дерби с «Эвертоном»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал шансы на титул после поражения в матче 29-го тура английской Премьер-Лиги с «Эвертоном» (0:2).

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Брэнтуэйт – 27'     2:0 Калверт-Льюин – 58'    

«Каковы сейчас шансы «Ливерпуля» на титул? К сожалению, чтобы это произошло, у «Арсенала» и «Манчестер Сити» должны быть очень плохие дни», – сказал Клопп в эфире Sky Sports.

На данный момент на счету «Ливерпуля» осталось 74 очка. Подопечные Клоппа занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии после 34 матчей. Лидирует в чемпионате Англии лондонский «Арсенал», набравший 77 очков после тех же 34 игр. У «Манчестер Сити» сыграно на две игры меньше. В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 73 балла.

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Клопп и Гвардиола рассказывают о соперничестве:

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