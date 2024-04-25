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Президент «ПСЖ» жёстко прокомментировал возможное создание Суперлиги

Президент «ПСЖ» жёстко прокомментировал возможное создание Суперлиги
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Президент «Пари Сен-Жермен», возглавляющий Ассоциацию европейских клубов (ECA), Нассер Аль-Хелайфи высказался о создании Суперлиги.

«Я спросил Лапорту, когда они собираются завязать с этой глупой идеей о создании Суперлиги. Для меня Суперлиги не существует. Лига чемпионов – лучший клубный турнир в мире. Они принимают в нём участие, мы встречались в четвертьфинале. Надеюсь, они скоро прекратят это, потому что это бессмысленная затея. Я всегда говорил, что они могут вернуться обратно», – приводит слова Аль-Хелайфи Mundo Deportivo.

Напомним, 21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе, и Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

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