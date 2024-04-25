Галактионов высказался о ситуации вокруг Дзюбы в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нападающем клуба Артёме Дзюбе после матча 21-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:2).

«Почему Артём Дзюба не разминался? Он был готов к игре. Нас устраивало, как наши ребята взаимодействовали в последних матчах. В том числе использование Макса Глушенкова на позиции «ложной девятки». Понятно, что Дзюбе неприятно, он амбициозный человек, он хочет играть, но сегодня у нас скоростная и мобильная команда в группе атаки. Может быть и стоило под конец игры использовать фактурного нападающего, но мы видели, что в прошедшем матче это не принесло дивидендов. Поэтому минимальный риск убрали. Мы Артёма видим, он игрок нашей команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса. Мы с ним разговаривали, он готовится и помогает внутри команды», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 4 гола и 4 результативных передачи. Ранее сообщалось, что Дзюба может покинуть «Локомотив» в летнее трансферное окно. В клубе окончательно разочаровались в форварде после его последних выходов на замену, поэтому решили искать нового нападающего.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 41 очко. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на девять очков. В следующем туре команда встретится со «Спартаком».

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