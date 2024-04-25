Экс-тренер «Динамо»: «Оренбург» разменял Кубок на игру чемпионата, но уступил дважды

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о победе «Динамо» над «Оренбургом» (2:1) в матче перенесённого с марта на апрель 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Оренбург» выставлял на кубковый матч против «Динамо» второй состав. По сути, оренбуржцы разменяли участие в Кубке на игру чемпионата, но всё равно уступили.

Говорят, что «Динамо» выезжает за счёт индивидуальностей. Я с этим принципиально не согласен. «Динамо» играет в очень командный футбол и сильно именно как команда. Когда они правильно настроены и получается забить гол первыми, то против «Динамо» очень трудно играть», — приводит слова Силкина Metaratings.

Напомним, «Оренбург» дважды проиграл «Динамо» за одну неделю. В первый раз оренбуржцы уступили бело-голубым в Кубке России (4:2).

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