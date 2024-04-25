Юрген Клопп эмоционально ответил на вопрос о возвращении в чемпионскую гонку

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально прокомментировал положение мерсисайдцев в чемпионской гонке после поражения в матче 29-го тура английской Премьер-Лиги с «Эвертоном» (0:2).

«Возвращение в чемпионскую гонку? Знаете, я посмотрел всего пять минут вчерашнего матча с «Арсеналом» и подумал: «Ладно, с меня хватит»… Правда в том, что сейчас чемпионская гонка не в наших руках, но что мы можем сделать, так это выигрывать каждую игру, чтобы сократить разрыв», – приводит слова Клоппа CentreGoals (в социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент на счету «Ливерпуля» осталось 74 очка. Подопечные Клоппа занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии после 34 матчей. Лидирует в чемпионате Англии лондонский «Арсенал», набравший 77 очков после тех же 34 игр. У «Манчестер Сити» сыграно на две игры меньше. В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 73 балла.

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